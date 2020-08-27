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Координаційна рада Білорусі відмовилася від іноземної допомоги

Мінськ, Четвер 27 серпня 2020 19:11
Координаційна рада Білорусі відмовилася від іноземної допомоги
Фото: координаційна рада Білорусі (facebook.com/belrada.vision)
Автор: Игорь Литвиненко

Опозиція закликала іноземних партнерів відмовитися від заяв про надання допомоги

Координаційна рада опозиції Білорусі заявила, що не прийме іноземну допомогу. Також опозиція закликала не втручатися у внутрішні справи Білорусі.

Про це йдеться в заяві координаційної ради.

Зокрема, координаційна рада закликала іноземних партнерів відмовитися від заяв про надання допомоги опозиціонерам.

"Координаційна рада не прийме жодної іноземної допомоги і не буде прямо чи опосередковано брати участь у її розподілі. Тільки внутрішній діалог може бути рішенням для виходу з політичної кризи", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що координаційна рада Білорусі назвав зовнішнім втручанням заяви президента Росії Володимира Путіна про підготовку силовиків для перекидання на білоруську територію.

Крім цього РБК-Україна писало, що уряд Білорусі звинуватило Польщі у втручанні у внутрішні справи.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова надати допомогу білорусам, які відчувають тиск і переслідування.

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