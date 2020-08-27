Украина готова оказать помощь белорусам, которые испытывают давление, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Украина готова оказать помощь гражданам Беларуси, которые испытывают давление или преследование. Такие граждане могут прибыть в пункты пропуска на границе с Украиной и обратиться к пограничникам.

Об этом написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить его в Украине. Те граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом нашим пограничникам", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что также на территорию Украины могут въехать граждане, которые проходят здесь обучение или военную службу, имеют вид на жительство, во время транзитных поездок, дипломаты и консулы.

Отметим, в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста. Демонстранты выходят на улицу с требованием провести новые президентские выборы в стране, а также отпустить всех политзаключенных.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Украина готова приютить IT-компании и специалистов из Беларуси, которые оказались в зоне риска из-за кризиса в стране.

Также РБК-Украина писало, что в Беларуси сейчас проходят массовые задержания оппозиционеров, в частности были арестованы на 10 суток члены координационного совета Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский.