ua ru
Вт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Координатор Госдепа по санкциям прибыл в Украину

Новина українською →
Вторник 29 ноября 2022 13:35
Координатор Госдепа по санкциям прибыл в Украину Фото: координатор Госдепа по санкциям прибыл в Украину (twitter.com/USAmbKyiv)
Автор: Елизавета Драбкина

Координатор Государственного департамента США по санкциям Джим О'Брайен прибыл в Украину, чтобы обсудить меры по усилению давления на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк.

"Санкции и экспортный контроль уже ухудшили способность Москвы реализовывать свой имперский проект. Несмотря на эскалационные атаки на инфраструктуру, в Украину прибыл координатор по санкциям Госдепа Джим О'Брайен, чтобы обсудить дополнительные меры для увеличения давления на Россию", - написала она.

Напомним, недавно президент Еврокомиссии заявила о подготовке девятого пакета санкций против России.

Украина ожидает, что ЕС введет санкции против банковской сферы, а также ограничит въезд для россиян в новом пакете.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
Украина получила от Франции еще одну РСЗО
Украина получила от Франции еще одну РСЗО
DAILY
Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России