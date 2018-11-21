На Майдане - стычки протестующих против открытия кафе в Доме профсоюзов с полицией

Фото: под Домом профсоюзов (С14)

Полиция задержала несколько участников протестов

В Киеве на Майдане Незалежности произошли стычки нескольких десятков активистов, протестующих против открытия кафе быстрого питания KFC в Доме профсоюзов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение С14.

"Задержали за протест против открытия KFC в Доме профсоюзов на годовщину Майдана. Тут, между прочим гибли люди", - говорится в сообщении организации.

Протестующие обрисовали стекла фастфуда KFC и кидали дымовухи.

В результате стычек с полицией задержаны несколько человек.

Кроме того, адвокат Маси Найем сообщил, что во время осуществления им адвокатской деятельности на Майдане Незалежности полиция применила против него газовый баллончик, из-за чего он получил ожог глаз и лица.

"Сотрудниками полиции (не патрульной) (был применен баллончик, - ред.) Удодов Александр Сергеевич, номер жетона 0132928; Бояр Сергей Сергеевич, номер жетона 0053541; Ошомок Александр Валерьевич, номер жетона 0133017", - уточнил Найем.

Адвокат намерен подать в полицию соответствующее заявление.

Фото: под Домом профсоюзов на Майдане Незалежности

О стычках под Домом профсоюзов также сообщил в Facebook журналист Роман Синицин. Он пишет, что полиция применила против активистов слезоточивый газ и дубинки.

Напомним, 21 ноября 2013 года в Киеве начались акции протеста после того, как правительство приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Акцию, которая получила название Евромайдан, поддержали во многих городах Украины. После разгона Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября протесты резко приняли антипрезидентский и антиправительственный характер, в ходе которого погибли десятки человек, в том числе в результате пожара в Доме профсоюзов.