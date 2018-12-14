Координатор C14 заявив, що активістів організації утримують в Інституті серця

Фото: Інститут серця (kievvlast.com.ua)

Охоронці затримали чотирьох людей

В Інституті серця у Києві затримані четверо громадських активістів організації С14. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на координатора С14 Сергія Мазура у Facebook.

За його словами, активісти прийшли подивитись як лікар-кардіохірург Борис Тодуров проводить тренінги для медиків як протидіяти активістам.

"Зараз одну дівчинку затиснули 6 чоловік і трьох хлопців оточила охорона. До неї не пускають. Вимагають все видалити", - написав Мазур.

Нагадаємо, у лютому активісти С14 знайшли співучасника вбивства журналіста В'ячеслава Веремія Юрія Крисіна у Інституті серця у Києві. Після цього Міністерство охорони здоров'я України звернулося до директора Інституту серця з вимогою роз'яснити, чому Крисін перебував в дитячому відділенні закладу.

РБК-Україна повідомляло, що ввечері у середу, 21 листопада, у Києві на Майдані Незалежності сталися сутички з поліцією кількох десятків активістів С14, які протестували проти відкриття кафе швидкого харчування KFC в Будинку профспілок, у якому під час пожежі під час Революції Гідності загинули люди. Активістів затиримали правоохоронці.