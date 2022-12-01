Конверти з вибухівкою. Що відбувається в Іспанії і до чого тут Україна

Нагадаємо, вчора іспанські ЗМІ повідомили про вибух в посольстві України в Мадриді. З'ясувалося, що у дипломатичне представництво прийшов лист, в якому була вибухівка. Внаслідок вибуху постраждав працівник посольства, він отримав легкі травми.

Пізніше стало відомо, що схожий пакет з вибухівкою відправили компанії Instalaza, яка розташована у Сарагосі. Підприємство займається виробництвом зброї, зокрема і для України.

Поліція змогла знешкодити вибухівку, а в результаті спецоперації ніхто не постраждав.

Вибухівка для прем'єра

Сьогодні іспанське видання El Mundo повідомило, що конверт з вибухівкою надіслали прем’єр-міністру країни Педро Санчесу. Його відправили звичайною поштою, це сталося ще 24 листопада.

Служба безпеки Іспанії виявила та знешкодила пакунок. Пізніше у Міністерстві внутрішніх справ Іспанії підтвердили цей факт.

Міноборони та авіабаза Торрехон-де-Ардос

Також схожий пакункой з вибуховим пристроєм невідомі надіслали у Міністерство оборони Іспанії Лист був адресований очільниці відомства Маргариті Роблес. Правоохоронці ліквідували небезпечний пристрій.

Ще один конверт виявили на території авіабази Торрехон-де-Ардос. Фахівці за допомогою рентгену дослідили лист і виявили вибухівку. Пристрій вдалося не ліквідувати, а знешкодити та відправити на перевірку.

Цікаво, що на території військової бази Торрехон-де-Ардо розташовний супутниковий центр, який використовується НАТО. Його називають "очима Європи", а від початку повномасштабної війни в Україні він надає розвідувальну допомогу ЗСУ.

Чи пов'язані ці випадки

Іспанські правоохоронці наразі з'ясовують, хто стоїть за відправками вибухівки, та вважають, що ці випадки пов'язані.

ії Рафаель Перес заявив, що речовина всередині п'яти пакунків є сполукою з характеристиками, подібними до тих, що використовуються у феєрверках. За його словами, конверти відправлялися з території Іспанії.

Перес також зазначив, що в Іспанії поки не будуть вводити режим терористичної загрози. Проте в країні посилюють заходи безпеки, зокрема у дипломатичних відомствах.

Фото: в іспанських ЗМІ показали, як виглядають пакунки з вибухівкою (elmundo.es)