Конверты со взрывчаткой. Что происходит в Испании и при чем здесь Украина

Напомним, вчера испанские СМИ сообщили о взрыве в посольстве Украины в Мадриде. Выяснилось, что в дипломатическое представительство пришло письмо, в котором была взрывчатка. В результате взрыва пострадал работник посольства, он получил легкие травмы.

Позже стало известно, что похожий пакет со взрывчаткой отправили компании Instalaza, расположенной в Сарагосе. Предприятие занимается производством оружия, в том числе и для Украины.

Полиция смогла обезвредить взрывчатку, а в результате спецоперации никто не пострадал.

Взрывчатка для премьера

Сегодня испанское издание El Mundo сообщило, что конверт со взрывчаткой направили премьер-министру страны Педро Санчесу. Его отправили по обычной почте, это произошло еще 24 ноября.

Служба безопасности Испании обнаружила и обезвредила сверток. Позже в Министерстве внутренних дел Испании подтвердили этот факт.

Минобороны и авиабаза Торрехон-де-Ардос

Также похожий пакет со взрывчатым устройством неизвестные направили в Министерство обороны Испании. Письмо было адресовано главе ведомства Маргарите Роблес. Правоохранители ликвидировали опасное устройство.

Еще один конверт обнаружили на территории авиабазы Торрехон-де-Ардос. Специалисты с помощью рентгена исследовали письмо и обнаружили взрывчатку. Устройство удалось не ликвидировать, а обезвредить и отправить на проверку.

Интересно, что на территории военной базы Торрехон-де-Ардо находится спутниковый центр, используемый НАТО. Его называют "глазами Европы", а с начала полномасштабной войны в Украине он оказывает разведывательную помощь ВСУ.

Связаны ли эти случаи

Испанские правоохранители выясняют, кто стоит за отправками взрывчатки, и считают, что эти случаи связаны.

Рафаэль Перес заявил, что вещество внутри пяти пакетов является соединением с характеристиками, подобными используемым в фейерверках. По его словам, конверты отправлялись с территории Испании.

Перес также отметил, что в Испании пока не будут вводиться режим террористической угрозы. Однако в стране ужесточаются меры безопасности, в частности в дипломатических ведомствах.

Фото: в испанских СМИ показали, как выглядят пакеты со взрывчаткой (elmundo.es)