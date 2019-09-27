На кону боя Головкин - Деревянченко будут стоять два чемпионских пояса

На кону поединка также будет стоять титул IBO

Украинский боксер Сергей Деревянченко и бывший чемпион мира Геннадий Головкин будут биться за два вакантных титула чемпиона мира в среднем весе. Об этом информирует Boxing Scene.

Помимо титула по версии Международной боксерской федерации (IBF) на кону также будет стоять титул Международной боксерской организации (IBO).

Бой Деревянченко - Головкин состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Соперники уже провели первую дуэль взглядов.

Ранее поясом IBF в среднем весе владел Сауль Альварес, но он был лишен титула после неудачных переговоров о поединке против украинца.

Интересно, что Деревянченко ранее уже должен был провести бой с Головкиным, но тогда казахский боксер отказался драться за него с украинцем и освободил титул. Вакантный пояс Деревянченко разыграл с американцем Дэниэлом Джейкобс, но уступил в результате подсчета очков. Позже Джейкобс потерял пояс в бою с Альваресом.

Тем не менее, украинец в следующем бою победил Джека Кулкая и снова стал официальным претендентом на пояс.

Головкин в последнем бою победил Стива Роллса из Канады.