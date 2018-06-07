Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Головкина лишили пояса чемпиона IBF за отказ от боя с украинцем

НовостиСпорт    07.06.2018 - 11:33
Фото: Геннадий Головкин (instagram.com/goldenboyboxing)
Фото: Геннадий Головкин (instagram.com/goldenboyboxing)

Титул в среднем весе объявлен вакантным

Международная боксерская федерация (IBF) лишила казахстанца Геннадия Головкина чемпионского титула в среднем весе. Об этом сообщает ESPN.

Решение было принято в связи с тем, что спортсмен отказался дать письменное согласие на проведение боя с первым номером рейтинга IBF и обязательным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко до 3 августа.

Казахстанский боксер планировал выполнить обязательства перед IBF в запланированном на 5 мая боем с Саулем Альваресом, но поединок был отменен из-за проваленных допинг-тестов мексиканца. Альварес получил шестимесячную дисквалификацию, которая будет действовать до 17 августа.

Поэтому вместо Альвареса Головкин 5 мая встретился с американцем Ванесом Мартиросяном, которого победил нокаутом во втором раунде. IBF отказался санкционировать этот бой, требуя от своего чемпиона встречи с Деревянченко.

Титул IBF объявлен вакантым, в ближайшее время федерация определит двух претендентов на пояс. Головкин остается чемпионом мира по версиям WBA, WBC и IBO.

Хочу объединительных поединков, - Ломаченко Стороны не договорились о месте и дате проведения боя Усик - Гассиев
Теги публикации: бой, Бокс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top