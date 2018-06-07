Головкина лишили пояса чемпиона IBF за отказ от боя с украинцем

Титул в среднем весе объявлен вакантным

Международная боксерская федерация (IBF) лишила казахстанца Геннадия Головкина чемпионского титула в среднем весе. Об этом сообщает ESPN.

Решение было принято в связи с тем, что спортсмен отказался дать письменное согласие на проведение боя с первым номером рейтинга IBF и обязательным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко до 3 августа.

Казахстанский боксер планировал выполнить обязательства перед IBF в запланированном на 5 мая боем с Саулем Альваресом, но поединок был отменен из-за проваленных допинг-тестов мексиканца. Альварес получил шестимесячную дисквалификацию, которая будет действовать до 17 августа.

Поэтому вместо Альвареса Головкин 5 мая встретился с американцем Ванесом Мартиросяном, которого победил нокаутом во втором раунде. IBF отказался санкционировать этот бой, требуя от своего чемпиона встречи с Деревянченко.

Титул IBF объявлен вакантым, в ближайшее время федерация определит двух претендентов на пояс. Головкин остается чемпионом мира по версиям WBA, WBC и IBO.