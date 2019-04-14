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Деревянченко стал претендентом на пояс IBF в среднем весе

Новости » Спорт    14.04.2019 - 10:37
Деревянченко стал претендентом на пояс IBF в среднем весе
Фото: Сергей Деревянченко (instagram.com/sergiy.derevyanchenko)

Украинский боксер выиграл у Кулкая

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) победил немецкого боксера Джека Кулкая (25-4, 13 КО) в бою за звание официального претендента на пояс IBF. Об этом сообщает tribuna.com.

Поединок прошел в ночь с 13 на 14 апреля на арене Minneapolis Armory в Миннесоте, США. Бой продолжался все 12 раундов, судьи единогласно отдали победу украинцу - 116:112, 116:112 и 115:113.

 

Jack Culcay catches Derevyanchenko with a right hand, hurting him as RD10 comes an end. #PBConFS1 #DerevyanchenkoCulcay

Опубліковано Premier Boxing Champions Субота, 13 квітня 2019 р.

В предыдущем бою Деревянченко, напомним, раздельным решением проиграл американцу Даниэлу Джейкобсу (35-2, 29 КО) поединок за пояс IBF, а Кулкай техническим нокаутом победил доминиканца Рафаэля Бежарана (26-3-1, 12 КО).

Титул по версии IBF стал вакантным после того, как Геннадий Головкин отказался сражаться за него с украинцем.

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