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На кону боя Головкин - Деревянченко будут стоять два чемпионских пояса

Новини » Спорт    27.09.2019 - 10:10
На кону боя Головкин - Деревянченко будут стоять два чемпионских пояса

На кону поєдинку також буде стояти титул IBO

Український боксер Сергій Дерев'янченко і колишній чемпіон світу Геннадій Головкін битимуться за два вакантних титули чемпіона світу в середній вазі. Про це інформує Boxing Scene.

Крім титулу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) на кону також буде стояти титул Міжнародної боксерської організації (IBO).

Бій Дерев'янченко - Головкін відбудеться 5 жовтня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. Суперники вже провели першу дуель поглядів.

Раніше поясом IBF в середній вазі володів Сауль Альварес, але він був позбавлений титулу після невдалих переговорів про поєдинок проти українця.

Цікаво, що Дерев'янченко раніше вже мав провести бій з Головкіним, але тоді казахський боксер відмовився битися за нього з українцем і звільнив титул. Вакантний пояс Дерев'янченко розіграв з американцем Деніелом Джейкобс, але поступився в результаті підрахунку очок. Пізніше Джейкобс втратив пояс в бою з Альваресом.

Проте, українець в наступному бою переміг Джека Кулка і знову став офіційним претендентом на пояс.

Головкін в останньому бою переміг Стіва Роллса з Канади.

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Новини України бойСергій Дерев'янченкоГеннадій ГоловкінБокс
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