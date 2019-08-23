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Деревянченко и Головкин провели первую дуэль взглядов перед чемпионским боем

Новости » Спорт    23.08.2019 - 09:33
Деревянченко и Головкин провели первую дуэль взглядов перед чемпионским боем
Фото: Деревянченко - Головкин (twitter.com/DAZN_USA)

Поединок за титул IBF состоится 5 октября

Украинской боксер Сергей Деревянченко и казахстанец Геннадий Головкин провели первую дуэль взглядов перед боем за титул чемпиона мира в среднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF). Об этом сообщает стриминговая платформа DAZN, которая обеспечивает гонорарный фонд.

Боксеры длительное время смотрели друг на друга, однако первым отвел глаза именно казахстанский спортсмен. Также соперники провели пресс-конференцию с журналистами.

Бой Деревянченко - Головкин состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Ранее титул принадлежал Саул Альваресу, однако мексиканец не смог согласовать поединок с обязательным претендентом Деревянченко и организация лишила его пояса.

Интересно, что Деревянченко ранее уже должен был провести бой с Головкиным, но тогда казахский боксер отказался драться за него с украинцем и освободил титул. Вакантный пояс Деревянченко разыграл с американцем Дэниэлом Джейкобс, но уступил в результате подсчета очков. Позже Джейкобс потерял пояс в бою с Альваресом.

Тем не менее, украинец в следующем бою победил Джека Кулкая и снова стал официальным претендентом на пояс.

Головкин в последнем бою победил Стива Роллса из Канады.

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