Концтабори в ХХІ сторіччі. Єрмак розкритикував діяльність Червоного Хреста

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак засудив безсилля Червоного Хреста у війні Росії проти України. Неможливо, аби в XXI сторіччі аби гуманітарна організація не могла отримати доступу до російських концтаборів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Єрмак наголосив на важливості роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими через безсилля міжнародних організацій, яке не можуть відвідати місця утримання українських полонених, аби прослідкувати за їх станом здоров'я, а також умовами перебування.

"Ми не приймаємо того, що чуємо від МКЧХ. Це неможливо, що у ХХІ сторіччі у центрі Європи існують концтабори, а вони місяцями чекають погодження, щоб туди потрапити та перевірити умови", - наголосив керівник Офісу президента.