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Концтабори в ХХІ сторіччі. Єрмак розкритикував діяльність Червоного Хреста

Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак засудив безсилля Червоного Хреста у війні Росії проти України. Неможливо, аби в XXI сторіччі аби гуманітарна організація не могла отримати доступу до російських концтаборів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Єрмак наголосив на важливості роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими через безсилля міжнародних організацій, яке не можуть відвідати місця утримання українських полонених, аби прослідкувати за їх станом здоров'я, а також умовами перебування.

"Ми не приймаємо того, що чуємо від МКЧХ. Це неможливо, що у ХХІ сторіччі у центрі Європи існують концтабори, а вони місяцями чекають погодження, щоб туди потрапити та перевірити умови", - наголосив керівник Офісу президента.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно під час російського обстрілу Херсона снаряд потрапив до пункту Червоного Хреста, внаслідок чого загинула волонтер-парамедик.

Також уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька назвала кількість українських воїнів, які наразі перебувають у полоні.

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