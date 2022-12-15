Росіяни обстріляли пункт Червоного Хреста, загинула волонтер-парамедик, - Зеленський

Під час чергового російського обстрілу Херсона снаряд потрапив до пункту Червоного Хреста. Загинула волонтер-парамедик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів про понад десяток обстрілів.

"Сьогодні снаряд потрапив до пункту допомоги Червоного Хреста. Загинула жінка - парамедик, волонтер. Мої співчуття рідним. Тільки з початку цієї доби Росія вже понад 16 разів обстріляла Херсон! Тільки за один день! І так - щодня", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, що окупанти у четвер, 15 грудня, знову вдарили по центру Херсона поблизу будівлі Херсонської ОВА. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє людей.

Також повідомлялося про обстріл Берислава на Херсонщині. Внаслідок атаки загинула людина.

Крім того, окупанти за минулу добу завдали 86 ударів по Херсонській області. Внаслідок атак ворога загинули троє людей, ще 13 отримали поранення.

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