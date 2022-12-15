ua ru
Пт, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли пункт Червоного Хреста, загинула волонтер-парамедик, - Зеленський

Новость на русском →
Київ, Четвер 15 грудня 2022 23:44
Росіяни обстріляли пункт Червоного Хреста, загинула волонтер-парамедик, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Під час чергового російського обстрілу Херсона снаряд потрапив до пункту Червоного Хреста. Загинула волонтер-парамедик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів про понад десяток обстрілів.

"Сьогодні снаряд потрапив до пункту допомоги Червоного Хреста. Загинула жінка - парамедик, волонтер. Мої співчуття рідним. Тільки з початку цієї доби Росія вже понад 16 разів обстріляла Херсон! Тільки за один день! І так - щодня", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, що окупанти у четвер, 15 грудня, знову вдарили по центру Херсона поблизу будівлі Херсонської ОВА. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє людей.

Також повідомлялося про обстріл Берислава на Херсонщині. Внаслідок атаки загинула людина.

Крім того, окупанти за минулу добу завдали 86 ударів по Херсонській області. Внаслідок атак ворога загинули троє людей, ще 13 отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Херсон
NEWS
"Наступні півроку стануть вирішальними": Зеленський зробив заяву щодо війни
"Наступні півроку стануть вирішальними": Зеленський зробив заяву щодо війни
DAILY
В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни
Юлія Акимовакоресподент В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни