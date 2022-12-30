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Концлагеря в XXI веке. Ермак раскритиковал деятельность Красного Креста

Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Офиса президента Андрей Ермак осудил бессилие Красного Креста в войне России против Украины. Невозможно, чтобы в XXI веке гуманитарная организация не могла получить доступ к российским концлагерям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Ермак отметил важность работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными из-за бессилия международных организаций, которое не могут посетить места содержания украинских пленных, чтобы проследить за их состоянием здоровья, а также условиями пребывания.

"Мы не принимаем того, что слышим от МККК. Это невозможно, что в XXI веке в центре Европы существуют концлагеря, а они месяцами ждут согласования, чтобы туда попасть и проверить условия", - подчеркнул руководитель Офиса президента.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно во время российских обстрелов Херсона снаряд попал в пункт Красного Креста, в результате чего погибла волонтер-парамедик.

Также уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая назвала количество находящихся в плену украинских воинов.

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