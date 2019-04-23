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В конце апреля - начале мая банки закроются на пять дней

Новости » Экономика    23.04.2019 - 08:17
В конце апреля - начале мая банки закроются на пять дней
Фото: выходные в банках (коллаж РБК-Украина)

График работы банков на праздники установил НБУ

Банки в Украине не будут работать в выходные дни с 27 апреля по 1 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Национального банка.

Согласно решению НБУ, в 2019 году дни работы украинской банковской системы переносятся с:

  • вторника 30 апреля - на субботу 11 мая;
  • понедельника 30 декабря - на субботу 21 декабря;
  • вторника 31 декабря - на субботу 28 декабря.

В НБУ отметили, что банки должны: сообщить клиентам о собственном режиме работы в эти дни; организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их подкрепление наличными различных номиналов.

В конце апреля - начале мая банки закроются на пять дней

Как сообщало РБК-Украина, в конце апреля - начале мая выходными будут пять дней подряд - с 27 апреля до 1 мая.

Напомним, Кабинет министров рекомендовал для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий труда перенести три рабочих дня в 2019 году: со вторника 30 апреля на субботу 11 мая; с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.

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