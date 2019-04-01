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В апреле украинцы будут отдыхать десять дней

Новости » Общество    01.04.2019 - 16:38
В апреле украинцы будут отдыхать десять дней
Фото: коллаж (РБК-Украина)

В конце апреля - начале мая выходными будут пять дней подряд

В апреле 2019 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 10 выходных дней и 20 рабочих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Всего в апреле будет восемь выходных дней (суббота и воскресенье), а также понедельник и вторник 29 и 30 апреля.

Согласно закону, выходной день в воскресенье, 28 апреля, на который выпадает Пасха, переносится на понедельник.

Кроме того, Кабмин решил сделать выходным и вторник, 30 апреля. В связи с этим в конце апреля - начале мая выходными будут пять дней подряд - с 27 апреля до 1 мая.

Напомним, Кабинет министров рекомендовал для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий труда перенести три рабочих дня в 2019 году: со вторника 30 апреля на субботу 11 мая; с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря. При этом специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни будет устанавливать Национальный банк.

Напомним, по данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) осенью 2018 года, в тройку любимых праздников украинцев стабильно входят Рождество (82,2%), Пасха (81,7%) и Новый год (75,3%). День международной солидарности трудящихся (1 мая) любят 10,8% респондентов.

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