До конца недели в Украине могут открыть рынки: решение примет Кабмин

Власти приняли решение о смягчении карантина в Украине, и уже до конца недели могут открыть продуктовые рынки. Соответствующее решение сегодня одобрил президент Владимир Зеленский на совещании по вопросам борьбы с COVID-19, передает сайт президента.

Сообщается, что на сегодня правительство отрабатывает возможность открытия рынков при соблюдении противоэпидемических правил. Речь идет о более 280 крытых продовольственных рынках, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

Также сообщается, что Зеленский одобрил рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании Кабмина.

"Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях", - подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что вопрос открытия рынков, механизма их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил нужно рассмотреть уже в среду, чтобы начать открывать рынки до конца этой недели.

Напомним, ранее сообщалось, что Львов, Днепр и Ивано-Франковск просят смягчить карантин и открыть рынки.

До этого в нескольких регионах прошли акции протеста против закрытия продуктовых рынков. В частности, на выходных в Херсонской области около 250 фермеров перекрыли дорогу в знак протеста.

Кроме того, сегодня устроили протесты предприниматели Черновцов и Полтавы. Малый бизнес протестует, поскольку остался без работы после закрытия рынков.