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До кінця тижня в Україні можуть відкрити ринки: рішення прийме Кабмін

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Зеленський схвалив поступове відкриття продуктових ринків

Влада ухвалила рішення про пом'якшення карантину в Україні, і вже до кінця тижня можуть відкрити продуктові ринки. Відповідне рішення сьогодні схвалив президент Володимир Зеленський на нараді з питань боротьби з COVID-19, передає сайт президента.

Повідомляється, що на сьогодні уряд відпрацьовує можливість відкриття ринків при дотриманні протиепідемічних правил. Йдеться про понад 280 критих продовольчих ринків, які забезпечують продуктами українців і дають можливість збуту продукції малим фермерам.

Також повідомляється, що Зеленський схвалив розгляд цього питання на найближчому засіданні Кабміну.

"Ми розуміємо, що є певна психологічна втома. COVID втомив не тільки українців. Оскільки продовольчі ринки надзвичайно важливі для виживання і харчування багатьох громадян, потрібно думати, як дати їм можливість працювати безпечно. Встановимо чіткі правила і давайте дозволимо відкрити. Треба вчитися жити і працювати в нових умовах", - підкреслив Зеленський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що питання відкриття ринків, механізму їх безпечного функціонування і чітких санкцій за недотримання правил потрібно розглянути вже у середу, щоб почати відкривати ринки до кінця цього тижня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Львів, Дніпро і Івано-Франківськ просять пом'якшити карантин і відкрити ринки.

До цього в декількох регіонах пройшли акції протесту проти закриття продуктових ринків. Зокрема, на вихідних в Херсонській області близько 250 фермерів перекрили дорогу на знак протесту.

Крім того, сьогодні влаштували протести підприємці Чернівців та Полтави. Малий бізнес протестує, оскільки залишився без роботи після закриття ринків.

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