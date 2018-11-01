До конца года с рынка уйдет еще один банк, - НБУ

Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

В Украине осталось 79 банков, а к концу года будет меньше

По состоянию на 31 октября 2018 года в Украине работало 79 банков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на октябрьский "Обзор банковского сектора" Национального банка.

"До конца года с рынка уйдет еще один банк (без прекращения юридического лица)", - говорится в обзоре Нацбанка.

Напомним, что 30 октября Национальный банк Украины отозвал банковские лицензии в ПАО КБ "Центр" и ПАТ "ВиЭс Банк". Принятые решения связанны с реорганизацией путем присоединения ПАО КБ "Центр" к ПАО "МТБ БАНК" и ПАТ "ВиЭс Банк" к АО "ТАСКОМБАНК" по упрощенной процедуре в соответствии с законом "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".

Отметим, что в течение 2014-2018 годов в Украине обанкротилось большинство банков. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на 1 октября в реестре участников ФГВФЛ насчитывался 81 банк-участник. В одном банке была введена временная администрация, еще 92 банка находятся в стадии ликвидации.

Как сообщало РБК-Украина, в течение 2014-2018 годов Национальный банк выиграл 69 судебных процессов у вкладчиков банков-банкротов.