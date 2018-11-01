До кінця року з ринку піде ще один банк, - НБУ

Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

В Україні залишилося 79 банків, а до кінця року буде менше

Станом на 31 жовтня 2018 року в Україні працювало 79 банків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на жовтневий "Огляд банківського сектору" Національного банку.

"До кінця року з ринку піде ще один банк (без припинення юридичної особи)", - йдеться в огляді Нацбанку.

Нагадаємо, що 30 жовтня Національний банк України відкликав банківські ліцензії у ПАТ КБ "Центр" та ПАТ "ВіЕс Банк". Прийняті рішення пов’язані із реорганізацією шляхом приєднання ПАТ КБ "Центр" до ПАТ "МТБ БАНК" та ПАТ "ВіЕс Банк" до АТ "ТАСКОМБАНК" за спрощеною процедурою відповідно до закону "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків".

Відзначимо, що протягом 2014-2018 років в Україні збанкрутіла більшість банків. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 жовтня у реєстрі учасників ФГВФО нараховувався 81 банк-учасник. В одному банку була введена тимчасова адміністрація, ще 92 банки знаходяться в стадії ліквідації.

Як повідомляло РБК-Україна, протягом 2014-2018 років Національний банк виграв 69 судових процесів у вкладників банків-банкрутів.