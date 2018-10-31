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НБУ відкликав ліцензії у двох банків

Новини » Фінанси    31.10.2018 - 10:17
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Банк "Центр" приєднається до "МТБ БАНК", "ВіЕс Банк" приєднається АТ "ТАСКОМБАНК"

Національний банк України 30 жовтня відкликав банківські ліцензії у ПАТ КБ "Центр" та ПАТ "ВіЕс Банк". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, прийняті рішення пов’язані із  реорганізацією шляхом приєднання ПАТ КБ "Центр" до ПАТ "МТБ БАНК" та ПАТ "ВіЕс Банк" до АТ "ТАСКОМБАНК" за спрощеною процедурою відповідно до закону "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків".

Дозвіл на реорганізацію  ПАТ КБ "Центр" шляхом приєднання до ПАТ "МТБ БАНК" було надано 10 серпня 2018 року, а дозвіл на  реорганізацію ПАТ "ВіЕс Банк" шляхом приєднання до АТ "ТАСКОМБАНК" було надано 10 липня 2018 року.

Нагадаємо, що протягом 2014-2018 років в Україні збанкрутіла більшість банків. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 жовтня у реєстрі учасників ФГВФО нараховується 81 банк-учасник. В одному банку була введена тимчасова адміністрація, ще 92 банки знаходяться в стадії ліквідації.

Відзначимо, що протягом 2014-2018 років Національний банк виграв 69 судових процесів у вкладників банків-банкрутів.

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