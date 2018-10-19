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НБУ виграв черговий суд у вкладників банків-банкрутів

Новини » Фінанси    19.10.2018 - 15:44
Фото: ПАТ "Платинум Банк"
Фото: ПАТ "Платинум Банк"

Протягом 2014-2018 років Національний банк виграв вже 69 судових процесів у вкладників банків-банкрутів

Окружний адміністративний суд Києва 17 жовтня відмовив у задоволенні позовних вимог вкладників ПАТ "Платинум Банк" до Національного банку України про визнання банківського нагляду неналежним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Ретельно вивчивши матеріали справи, Окружний адміністративний суд Києва підтримав позицію НБУ, що регулятор здійснював належний банківський нагляд за діяльністю ПАТ "Платинум Банк", - наголошується в повідомленні НБУ.

Як зазначили в прес-службі, упродовж 2014-2018 років Національний банк виграв 69 судових процесів, у яких позивачі вимагали визнати протиправною бездіяльність регулятора по відношенню до банків, визнаних неплатоспроможними чи ліквідованих. Проте 88 справ ще перебувають на розгляді у судах різних інстанцій.

НБУ виграв черговий суд у вкладників банків-банкрутів

Нагадаємо, ПАТ "Платинум Банк" було віднесено до категорії неплатоспроможних 10 січня 2017 року через дефіцит капіталу.

Відзначимо, що протягом 2014-2018 років в Україні збанкрутіла більшість банків. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 жовтня у реєстрі учасників ФГВФО нараховується 81 банк-учасник. В одному банку була введена тимчасова адміністрація, ще 92 банки знаходяться в стадії ліквідації.

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