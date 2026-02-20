Контрудар на півдні: Сили оборони заблокували просування РФ та скоротили "сіру зону"

"Ми провели декілька контратакувальних і штурмових дій на деяких ділянках лінії бойового зіткнення. Ми скоротили, у першу чергу, так звану "сіру зону". Ми не дали ворогу штурмувати і розвинути успіх на декількох напрямках. Крім того, не дали завести групи закріплення", - наголосив він.

Волошин додав, що, згідно з даними української розвідки, декілька підрозділів РФ втратили бойові можливості та здатність вести наступальні дії. Крім того, вони не здатні нормально підготувати групи закріплення для того, щоби щось утримувати.

"У нас є певні успіхи. Ми заблокували просування ворога і діємо в активній обороні", - зазначив речник Сил оборони півдня.

Удари росіян КАБами

Волошин розповів, що близько півтора десятка населених пунктів страждають від ворожих обстрілів коригованими авіаційними бомбами (КАБ). Серед них - село Верхня Терса, місто Оріхів та селище Покровське.

"Майже вздовж усієї лінії бойового зіткнення по 3-4 КАБи прилітає щодня. Росіяни зараз не завдають масованого удару по одній точці чи населеному пункту. По 3-5 таких КАБів прилітає майже по всіх населених пунктах вздовж лінії бойового зіткнення", - сказав він.

Речник Сил оборони півдня також зауважив, що РФ частіше завдає ударів КАБами по місту Запоріжжя. Він додав, що це непрості бомби, оскільки вони оснащені удосконаленою системою польоту та наведення, в той час як звичайні КАБи не долатають до міста.