Британська розвідка запустить спецпортал у даркнеті для вербування шпигунів із Росії

Британська розвідка MI6 запускає власний спеціалізований портал Silent Courier у даркнеті для залучення нових агентів онлайн, зокрема з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

У британському Міністерстві закордонних справ зазначили, що завдання платформи - спростити процес вербування і посилити національну безпеку. Потенційними об’єктами для вербування стануть агенти в Росії й інших країн світу.

Очікується, що про запуск буде офіційно оголошено у промові, яку вранці у п’ятницю в Стамбулі виголосить чинний керівник MI6 Річард Мур.

Напередодні п’ятничного виступу на тему нового порталу, міністр закордонних справ Іветт Купер заявила, що національна безпека є першим обов’язком будь-якого уряду та основою Плану змін прем’єр-міністра.

За її словами, у міру того як світ змінюється і загрози зростають, "ми повинні гарантувати, що Велика Британія завжди буде на крок попереду своїх противників".

"Наші розвідслужби світового рівня перебувають на передовій цієї боротьби, працюючи за лаштунками задля безпеки британців. Тепер ми посилюємо їхні зусилля передовими технологіями, щоб MI6 могла вербувати нових агентів для Великої Британії - у Росії та по всьому світу", - сказала Купер.

Видання зазначає, що починаючи з п’ятниці, будь-хто зможе скористатися порталом і конфіденційно передати до Великої Британії чутливу інформацію, пов’язану з тероризмом або діяльністю ворожих спецслужб. Інструкції щодо користування порталом будуть оприлюднені на перевіреному YouTube-каналі MI6.

Користувачам радять заходити через надійні VPN і використовувати пристрої, що не пов’язані особисто з ними.

Запуск порталу відбувається за аналогією з підходом Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США, яке у 2023 році публікувало відео у соцмережах, орієнтовані на потенційних російських агентів.

Раніше ЦРУ зазнало катастрофічних втрат своїх агентів у Китаї. Це сталося після того, як Міністерство держбезпеки КНР зламало їхні канали у даркнеті.