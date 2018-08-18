Контрразведка задержала боевика, присоединившегося к "ДНР" в 15 лет

В 2014 году под влиянием пропаганды и возможности заработать юноша перешел на сторону "ДНР"

На Донбассе правоохранители в составе Объединенных сил задержали участника незаконного вооруженного формирования "ДНР", которому на момент совершения преступления было 15 лет. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Парня задержали в августе 2018 года сотрудники военной контрразведки СБ Украины. Силовики установили, что парень в 2014 году, под влиянием пророссийской пропаганды и обещаний о возможности заработать, добровольно присоединился к "ДНР".

"Вооруженный автоматом старшеклассник нес службу на блокпосту и патрулировал улицы города Часов Яр. Выявленных патриотически настроенных граждан, как "нарушителей комендантского времени", введенного боевиками, они доставляли к местному штабу "ДНР", - отметили в пресс-центре.

Добавили, что с началом освобождения украинскими войсками городов от членов пророссийских бандформирований, юноша срочно покинул боевиков и уехал из города. Его задержали в рамках уголовного производства по ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

"Сейчас задержанный сотрудничает со следствием. Как оказывается, боевики активно привлекали в свои ряды несовершеннолетних лиц, не сознавая шли на преступление. Они были свидетелями беспорядка, что несли последователи "Русского мира", а отдельные из них, одурманенные видом крови и страданий, под одобрительные возгласы боевиков, становились участниками издевательств над задержанными мирными жителями", - указали в пресс-центре ООС.

Напомним, 15 августа Служба безопасности Украины обнародовала видеозапись показания задержанного в августе этого года гражданина Беларуси, который в 2014 году вошел в ряды незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Боевик, в частности, подтвердил участие кадровых российских офицеров на Донбассе.