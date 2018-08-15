Найманець бойовиків з Білорусі підтвердив участь кадрових офіцерів РФ на Донбасі

Громадянин Білорусі воював на боці бойовиків з кінця 2014 року

Служба безпеки України (СБУ) оприлюднила відеозапис свідчення затриманого у серпні цього року громадянина Білорусі, який у 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань на сході України. Бойовик, зокрема, підтвердив участь кадрових російських офіцерів на Донбасі.

Також найманець підтвердив проходження спеціальної підготовки перед боями на території Ростовської області в Російській Федерації (РФ).

"У кінці листопада 2014 року я вступив до батальйону "Сомалі", де був зарахований у танкову роту та відправлений на навчання у Російську Федерацію в Ростовську область. Нас вчили російські військові. Таких груп, як наша, було близько десятка", - зазначив бойовик.

Також він додав, що після проходження навчання він повернувся в Донецьк у батальйон "Сомалі". В 2017 році у кінці січня він вступив в "11 полк", де був зарахований у "перший стрілецький батальйон" в якості стрілка-гранатометника. За час проходження служби брав участь в боях під Ясинуватою.

"Можу підтвердити, що за той час, який я там служив, там проходили службу кадрові російські офіцери", - сказав бойовик.

Також найманець додав, що у кінці січня 2018 року він вступив у "9 полк" морської піхоти "ДНР". В серпні його затримала СБУ.

Нагадаємо, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі затримали чотирьох підозрюваних у зв'язках з так званою "Донецькою народною республікою".