Под Волновахой задержали троих подозреваемых в связях с "ДНР"

Задержанных передали сотрудникам полиции Волновахи

Под Волновахой Донецкой области задержали троих подозреваемых в сотрудничестве с так называемой "Донецкой народной республикой". Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что в районе Волновахи военнослужащие Национальной гвардии задержали троих подозреваемых в сотрудничестве с вооруженными формированими "ДНР". Задержание произошло на блокпосту.

"Причиной этому стала информация из базы данных Национальной полиции Украины, согласно которой лица считаются подозреваемыми в сотрудничестве с так называемой "ДНР". Нацгвардейцы передали задержанных сотрудникам Волновахского отдела Национальной полиции Украины для дальнейших процессуальных действий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что группа Конгресса США по вопросам свободы прессы призвала террористов на Донбассе освободить журналиста Станислава Асеева.

Также ранее стало известно, что по материалам Службы безопасности Украины в Луганской области приговорили к 8 годам тюрьмы "депутата Луганской Народной Республики".