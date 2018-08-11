Под Волновахой задержали троих подозреваемых в связях с "ДНР"

Новости Происшествия 11.08.2018 - 15:10
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Задержанных передали сотрудникам полиции Волновахи

Под Волновахой Донецкой области задержали троих подозреваемых в сотрудничестве с так называемой "Донецкой народной республикой". Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что в районе Волновахи военнослужащие Национальной гвардии задержали троих подозреваемых в сотрудничестве с  вооруженными формированими "ДНР". Задержание произошло на блокпосту.

"Причиной этому стала информация из базы данных Национальной полиции Украины, согласно которой лица считаются подозреваемыми в сотрудничестве с так называемой "ДНР". Нацгвардейцы передали задержанных сотрудникам Волновахского отдела Национальной полиции Украины для дальнейших процессуальных действий", - говорится в сообщении.

Под Волновахой задержали троих подозреваемых в связях с &quot;ДНР&quot;

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что группа Конгресса США по вопросам свободы прессы призвала террористов на Донбассе освободить журналиста Станислава Асеева.

Также ранее стало известно, что по материалам Службы безопасности Украины в Луганской области приговорили к 8 годам тюрьмы "депутата Луганской Народной Республики".

 

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Теги:  Донбасс,  ДНР,  Задержание  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС