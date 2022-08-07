Контрразведка СБУ показала работу ударных дронов по оккупантах (видео)

Контрразведчики Службы безопасности продолжают уничтожать врага и его технику. Опубликовано видео работы ударного дрона по оккупантах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации ведомства, только за прошедшую неделю контрразведчики совместно с бойцами 112 бригады теробороны уничтожили 9 единиц боевой техники РФ.

"Поэтому украинские защитники передают врагам пылкий "привет" и просят поставить песню "сон, який щоночі сниться". Конечно же, страшный. Потому что всех оккупантов ожидает настоящий кошмар, пока они остаются на украинской земле", - говорится в описании под видео.

Напомним, за минувшие сутки наши бойцы ликвидировали еще около 300 оккупантов. В общем Россия потеряла с начала полномасштабной войны в Украине около 42200 своих военных.

Добавим, что на южном направлении за сутки ВСУ выполнили более 200 огневых задач. Защитники уничтожили десятки оккупантов и скопление техники России.

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