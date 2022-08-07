ВСУ за сутки ликвидировали около 300 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Фото: украинские военные (Getty Images)
За минувшие сутки наши бойцы ликвидировали еще около 300 оккупантов. Также было уничтожено пять вражеских средств ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Общие боевые потери противника на 7 августа ориентировочно составили:
- личного состава - около 42200 (+300) человек ликвидировано;
- танков - 1805 (+3) ед.;
- боевых бронированных машин - 4055 (+4) ед.;
- артиллерийских систем - 958 (+3) ед.;
- РСЗО - 260 (+0) ед.;
- средства ПВО - 132 (+5) ед.;
- самолетов - 223 (0) ед.;
- вертолетов - 191 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 750 (+6) ед.;
- крылатые ракеты - 182 (+0) ед.;
- корабли/катера - 15 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 2978 (+8) ед.;
- специальная техника - 86 (+1) ед.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за позапрошлые сутки наши воины уничтожили еще 250 оккупантов и десяток танков.
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