ВСУ за сутки ликвидировали около 300 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России

За минувшие сутки наши бойцы ликвидировали еще около 300 оккупантов. Также было уничтожено пять вражеских средств ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за позапрошлые сутки наши воины уничтожили еще 250 оккупантов и десяток танков.

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