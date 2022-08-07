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ВСУ за сутки ликвидировали около 300 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России

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Воскресенье 07 августа 2022 09:51
ВСУ за сутки ликвидировали около 300 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За минувшие сутки наши бойцы ликвидировали еще около 300 оккупантов. Также было уничтожено пять вражеских средств ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Общие боевые потери противника на 7 августа ориентировочно составили:

  • личного состава - около 42200 (+300) человек ликвидировано;
  • танков - 1805 (+3) ед.;
  • боевых бронированных машин - 4055 (+4) ед.;
  • артиллерийских систем - 958 (+3) ед.;
  • РСЗО - 260 (+0) ед.;
  • средства ПВО - 132 (+5) ед.;
  • самолетов - 223 (0) ед.;
  • вертолетов - 191 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 750 (+6) ед.;
  • крылатые ракеты - 182 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 15 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2978 (+8) ед.;
  • специальная техника - 86 (+1) ед.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за позапрошлые сутки наши воины уничтожили еще 250 оккупантов и десяток танков.

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