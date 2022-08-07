Контррозвідка СБУ показала роботу ударних дронів по окупантах (відео)

Контррозвідники Служби безпеки продовжують знищувати ворога та його техніку. Опубліковано відео роботи ударного дрона по окупантах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією відомства, лише за минулий тиждень контррозвідники спільно з бійцями 112 бригади тероборони знищили 9 одиниць бойової техніки РФ.

"Тож українські захисники передають ворогам палкий "привіт" і просять поставити пісню про "сон, який щоночі сниться". Звичайно ж, страшний. Бо всіх окупантів очікує справжнє жахіття, допоки вони залишаються на українській землі", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, за минулу добу наші бійці ліквідували ще близько 300 окупантів. Загалом Росія втратила від початку повномасштабної війни в Україні близько 42200 своїх військових.

Додамо, що на південному напрямку за добу ЗСУ виконали понад 200 вогневих задач. Захисники знищили десятки окупантів і скупчення техніки Росії.

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