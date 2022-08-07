На юге ВСУ уничтожили несколько систем С-300 и более 70 россиян

На южном направлении ВСУ выполнили более 200 огневых дача. Защитники уничтожили десятки оккупантов и скопление техники России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

За сутки авиация ВСУ нанесла 9 ударов по 3 опорным пунктам и 4 скоплениям врага, вооружения и техники. Украинские военные также били по составу боеприпасов и радиолокационной станции.

"Подтверждено уничтожение четырех зенитно-ракетных систем С-300 и зенитно-ракетного пушечного комплекса "Панцирь-С1", 122 мм гаубицы, вражеского беспилотника-разведчика, бронированную и автомобильную технику. Уничтожен еще полевой состав боеприпасов, а также 72 россиян", - говорится в сообщении.

Корабельная группировка вражеских сил в Черном море без изменений количества, снаряжения и позиций продолжают терроризировать угрозы ракетной опасности, отметили в ОК.

Напомним, ВСУ поразили два пункта управления 76-й десантно-штурмовой дивизии и 49-й армии в Чернобаевке.

5 августа украинские защитники ликвидировали 79 российских военных, четыре танка Т-72 и две самоходные гаубицы "Мста-С" на южном направлении.

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