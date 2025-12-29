Контроль вільної економічної зони обговорюють, деталей поки немає, - Зеленський

На сьогодні мова не йде про створення демілітаризованої зони на Донбасі. Поки що обговорюють вільну економічну зону.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський відповідаючи на питання журналістів.

За словами президента, вже є чітке розуміння щодо того, як має виглядати моніторинг припинення вогню. Його забезпечуватимуть партнери України.

"Тут є чітке розуміння. Забезпечувати будуть наші партнери, технічний моніторинг і присутність також буде зрозуміло, всі ці деталі будуть в гарантіях безпеки для України", - сказав Зеленський.

Водночас питання, хто саме контролюватиме можливу так звану демілітаризовану вільну зону на Донбасі, наразі не опрацьоване. Він сказав, поки що мова йде лише про вільну економічну зону.

"Поки що ми говоримо про вільну економічну зону. Деталей поки що немає, але всі почали це питання проговорювати", - зазначив глава держави.

У відповідь на питання журналістів президент додав, що деталізованої концепції вільної економічної зони на Донбасі поки що немає, але коли вона з’явиться, її обговорять із суспільством.

"Що стосується виходу з Донбасу. Дивіться, це ж не новина, що росіяни цього хочуть. В їх рожевих мріях, щоб нас в цілому не було на території нашої країни і цим мріям вже не один рік. Але у нас є своя земля, своя територіальна цілісність, своя держава і свої інтереси. Ми будемо діяти відповідно інтересів України", - підкреслив Зеленський.