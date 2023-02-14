Контроль Росії над торгівлею ядерною енергією насправді посилюється, - Bloomberg

Як засвідчує агентство, ексклюзивні торговельні дані, зібрані Королівським інститутом об’єднаних служб Великобританії, свідчать, що продажі російського ядерного палива і технологій за кордон у 2022 році зросли більш ніж на 20%. Закупівлі членами Європейського союзу досягли найвищого рівня за три роки. Від Єгипту та Ірану до Китаю та Індії бізнес процвітає.

"Щоразу, коли кремлівський ядерний гігант ПАТ "Росатом" погоджується побудувати новий реактор, він отримує грошові потоки і політичний вплив потенційно на десятиліття наперед. Атомна торгівля створює відносини, які тривають. Це передбачає великі початкові витрати, тож, Росія зазвичай надає кредит - і довгострокові угоди щодо обслуговування заводів, навчання їх операторів і поповнення палива. Така фінансова і технічна співпраця також може зміцнити дипломатичні зв’язки", - пояснює Bloomberg.

Згідно з матеріалом, російські лідери розглядають ядерну торгівлю як спосіб зміцнити альянси.

"Це частина змагання великих держав, у якому ми зараз перебуваємо", - запевняє Едвін Лайман, директор із безпеки ядерної енергетики Союзу стурбованих вчених у Вашингтоні.

Марк Хіббс, берлінський ядерний аналітик із Фонду Карнегі за міжнародний мир, додає, що це геостратегічна, а не комерційна технологія Росії, оскільки надаючи державне фінансування, Росія може зняти фінансовий ризик з країн, в якій розвиває свій атомний проєкт.

Цього місяця глава "Росатома" Олексій Ліхачов заявив, що компанія веде переговори з приблизно 10 країнами щодо нових проєктів, і три-чотири близькі до підписання міжурядових угод.

"У всіх країнах, де "Росатом" вже будує атомні станції, все йде по плану", - запевнив він.

Видання нагадує, що Росія продовжувала інвестувати у виробництво ядерного палива і технологій після розпаду Радянського Союзу, навіть коли в інших частинах світу ця галузь атрофувалася, і тому США та їхні європейські союзники досі не запровадили проти неї санкції.

Цифри засвідчують, що країни-члени НАТО, включаючи Болгарію, Чехію, Угорщину та Словаччину, продовжували закуповувати паливо "Росатома" у 2022 році на тлі прохань України припинити торгівлю після того, як Росія захопила найбільшу атомну електростанцію в Європі.

"Росатом" щороку отримує мільярди доларів від свого бізнесу за кордоном. Гроші, які вони отримують, фінансують війну", - каже Петро Котін, президент української атомної компанії "Енергоатом".

Цього місяця Україна запровадила санкції проти "Росатома" та закликала інші країни наслідувати її приклад. Проте Європейський союз навряд чи запровадить санкції проти російського холдингу.