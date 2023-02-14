Контроль России над торговлей ядерной энергией на самом деле усиливается, - Bloomberg

Эксклюзивные торговые данные, собранные Королевским институтом объединенных служб Великобритании, свидетельствуют, что продажи российского ядерного топлива и технологий за рубеж в 2022 году выросли более чем на 20%. Закупки членами Европейского союза достигли самого высокого уровня за три года. От Египта и Ирана до Китая и Индии бизнес процветает.

"Каждый раз, когда кремлевский ядерный гигант ПАО "Росатом" соглашается построить новый реактор, он получает денежные потоки и политическое влияние потенциально на десятилетие вперед. Атомная торговля создает продолжающиеся отношения. Это предполагает большие первоначальные расходы, поэтому Россия обычно предоставляет кредит - и долгосрочные соглашения по обслуживанию заводов, обучению их операторов и пополнению топлива. Такое финансовое и техническое сотрудничество также может укрепить дипломатические связи", - объясняет Bloomberg.

Согласно материалу, российские лидеры рассматривают ядерную торговлю как способ укрепить альянсы.

"Это часть соревнования великих держав, в котором мы сейчас находимся", - уверяет Эдвин Лайман, директор по безопасности ядерной энергетики Союза обеспокоенных ученых в Вашингтоне.

Марк Хиббс, берлинский ядерный аналитик из Фонда Карнеги за международный мир, добавляет, что это геостратегическая, а не коммерческая технология России, поскольку, предоставляя государственное финансирование, Россия может снять финансовый риск со стран, в которых развивает свой атомный проект.

В этом месяце глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что компания ведет переговоры с примерно 10 странами по новым проектам, и три-четыре близки к подписанию межправительственных соглашений.

"Во всех странах, где "Росатом" уже строит атомные станции, все идет по плану", - заверил он.

Издание напоминает, что Россия продолжала инвестировать в производство ядерного топлива и технологий после распада Советского Союза, даже когда в других частях мира эта отрасль атрофировалась, и США и их европейские союзники до сих пор не ввели против нее санкции.

Цифры свидетельствуют, что страны-члены НАТО, включая Болгарию, Чехию, Венгрию и Словакию, продолжали закупать топливо "Росатома" в 2022 году на фоне просьб Украины прекратить торговлю после того, как Россия захватила крупнейшую атомную электростанцию в Европе.

"Росатом" ежегодно получает миллиарды долларов от своего бизнеса за границей. Деньги, которые они получают, финансируют войну", - говорит Петр Котин, президент украинской атомной компании "Энергоатом".

В этом месяце Украина ввела санкции против "Росатома" и призвала другие страны последовать ее примеру. Однако Европейский союз вряд ли введет санкции против российского холдинга.