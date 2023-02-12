Зеленський про санкції проти "Росатому": Це непросто, є певний спротив

Українська влада робить все можливе для того, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

За його словами, введення нових санкцій викликає певний світовий супротив, однак Україна у цьому питанні йде до успіху.

"Це непросто. Є певний спротив. Але був час, коли й інші обмеження проти Росії здавалися непростими для реалізації. Здавалися. Зараз вони вже чинні - наприклад, щодо нафти та нафтопродуктів з Росії", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що Україна вимагатиме введення санкцій проти всіх елементів російської системи, які залучені у війні, у забезпеченні терору та фінансуванні агресії. Він заявив, що вони мають бути ізольовані від світової системи.