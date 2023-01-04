Контроль на роботі, навчанні та за кордоном. Нові правила військового обліку для українців

Військовий облік в Україні відбуватиметься за новими правилами. Кабмін ухвалив низку змін, які передбачають посилення контролю, запровадження Єдиного реєстру військовозобов'язаних та можливість подавати дані у військкомат через "Дію". Взяття на облік стане обов'язковою умовою для працевлаштування та вступу на навчання, а також під час перебування за кордоном.
Докладніше про нововведення у порядку військового обліку – в матеріалі РБК-Україна.
В Україні військовий облік проводиться для створення та накопичення військового резерву людських ресурсів.
Його мета – забезпечити повне та якісне комплектування Збройних сил та інших військових формувань у мирний час та в особливий період. Військовий облік є складовою мобілізаційної підготовки держави.
30 грудня 2022 Кабінет міністрів затвердив новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Відповідно до ухваленої постанови, громадяни України мають перебувати на обліку за місцем проживання, за місцем навчання або роботи, за місцем консульського обліку – у разі перебування за кордоном понад 3 місяці.
Зокрема, військовий облік поділяється на:
У період мобілізації та воєнного стану:
Персонально-первинному (за місцем проживання) та персональному (за місцем роботи/навчання) військовому обліку підлягають громадяни України:
Варто зазначити, що взяття на персонально-первинний та персональний облік відбувається лише після постановки особи на військовий облік у відповідних ТЦК та СП. Те саме стосується і зняття з обліку.
Персонально-первинний та персональний облік громадян, які прибули з тимчасово окупованих територій України, здійснюється після взяття таких осіб на облік ВПО та військовий облік у ТЦК та СП за місцем тимчасової реєстрації.
Призовники, військовозобов'язані та резервісти у разі зміни адреси або інших персональних даних зобов'язані у термін 7 днів особисто повідомити про це ТЦК та СП (надалі з'явиться можливість вносити дані через портал "Дія").
Нововведення у правилах військового обліку передбачають:
Для збору, обробки та зберігання інформації про військовозобов'язаних створюється система військового обліку – Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних, резервістів.
Його наповнення здійснюють уповноважені працівники ТЦК та СП, органи СБУ, Служби зовнішньої розвідки.
Новим Порядком військового обліку передбачається створення механізму взаємодії Єдиного реєстру військовозобов'язаних з іншими державними базами даних. Це дозволить актуалізувати інформацію про особу, наприклад, при переїзді, зміні особистих даних.
Призовник, військовозобов'язаний, резервіст зможе самостійно внести дані до Єдиного реєстру через портал "Дія" при реєстрації місця проживання. Цей механізм буде затверджено Міністерством оборони додатково.
Військовий облік українців, які перебувають за кордоном понад 3 місяці, здійснюють дипломатичні відомства. До обов'язків цих установ входить:
Водночас призовники, військовозобов'язані та резервісти, які виїжджають за кордон терміном до 3 місяців, з військового обліку в Україні не знімаються.
Нагадаємо, воєнний стан і мобілізація в Україні запроваджені щонайменше до 19 лютого 2023 року. На цей час діє заборона на виїзд чоловіків від 18 до 60 років за межі України, але є виключення.
Додамо, що з початку повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський скасував весняний та осінній призов на строкову службу.
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