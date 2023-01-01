Кордон для чоловіків відкритий. Хто може виїхати з України законно

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україні запроваджено заборону на виїзд із країни чоловіків призовного віку. Обмеження діятимуть і в 2023 році – до закінчення воєнного стану. Водночас окремі категорії громадян зможуть перетнути кордон на законних підставах.

Докладніше про правила виїзду чоловіків після Нового року – у матеріалі РБК-Україна .

Заборона воєнного стану

В Україні з 24 лютого 2022 року діє воєнний стан. Однією з головних заборон особливого періоду є заборона на виїзд за кордон військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років.

За 10 місяців повномасштабної війни українці кілька разів зверталися з петиціями до президента щодо скасування цієї заборони. Однак відповідь глави держави була однозначною – обмеження скасують після завершення дії правового режиму воєнного стану в країні.

Кому дозволено виїзд

Відповідно до законодавства, виїхати з України зараз можуть окремі категорії громадян за наявності відповідних підстав та документів. Кабмін зробив деякі винятки, дозволивши поїздки за кордон представникам певних професій.

Таким чином, перетинати кордон України дозволено:

чоловікам віком до 18 років та від 60 років;

особам, знятим з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби;

чоловікам, які постійно мешкають на території іншої держави за наявності відповідних позначок у паспорті;

чоловікам, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС.

Особи з інвалідністю незалежно від групи можуть виїжджати з України за наявності пенсійного посвідчення чи документа, що підтверджує призначення соціальної допомоги, або довідки для отримання пільг. Виїзд цієї категорії на підставі висновку МСЕК уряд скасував через велику кількість фальсифікацій.

Військовослужбовці за умов:

для проходження військової підготовки на підставі рішення Міноборони та Генштабу ЗСУ;

для проходження лікування та реабілітації – поранені учасники бойових дій (допускається супровід одного з членів сім'ї) на підставі рішення консиліуму лікарів військово-медичної установи.

Батьки:

за наявності трьох та більше неповнолітніх дітей;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

опікуни/усиновлювачі неповнолітніх дітей-сиріт;

батьки дітей віком до 18 років з інвалідністю;

батьки повнолітніх дітей з інвалідністю І чи ІІ групи;

батьки двох дітей віком до 18 років, які супроводжують вагітну дружину.

Чоловіки, чиї близькі родичі потребують догляду. У випадку, якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І чи ІІ групи. Для дозволу на виїзд потрібні документи, що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність, факт догляду.

Представники низки професій:

члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання;

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал - у відрядження чи на навчання;

наукові та науково-педагогічні працівники за наявності військово-облікових документів із записом про відстрочку від призову та документів, що підтверджують мету виїзду;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;

діячі культури для благодійного збору коштів та представлення країни на міжнародній арені;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах.

Повний перелік категорій громадян, яким зараз дозволено виїжджати за межі України, та всіх необхідних документів для цього наведено на сайті Держприкордонслужби України.

Варто зазначити, що у 2023 році Кабмін планує дозволити виїзд за кордон українцям призовного віку, які отримали бронювання від призову. Рішення ще мають схвалити Міноборони та Генштаб.

Обмеження для студентів

Після запровадження воєнного стану українські студенти вишів, закладів професійної освіти, асистенти, аспіранти, докторанти потрапили до переліку осіб, яким заборонено виїзд із країни. При цьому вони не підлягають мобілізації на військову службу.

Якийсь час на навчання могли виїжджати українські чоловіки-студенти іноземних вишів. Однак у зв'язку з виявленням численних фактів підробки документів, цій категорії громадян Кабмін заборонив виїзд за межі України з 14 вересня 2022 року.