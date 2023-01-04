Контроль на работе, учебе и за границей. Новые правила воинского учета для украинцев

Главное о воинском учете

В Украине воинский учет проводится для создания и накопления военного резерва людских ресурсов.

Его цель – обеспечить полное и качественное комплектование Вооруженных сил и других военных формирований в мирное время и в особый период. Воинский учет является составляющей мобилизационной подготовки государства.

30 декабря 2022 Кабинет министров утвердил новый Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Согласно принятому постановлению, граждане Украины должны состоять на учете по месту жительства, по месту учебы или работы, по месту консульского учета – в случае нахождения за границей более 3-х месяцев.

В частности, воинский учет подразделяется на:

персонально-качественный – учет по зарегистрированному месту жительства. Проводится Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), органами СБУ, подразделениями Службы внешней разведки;

– учет по зарегистрированному месту жительства. Проводится Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), органами СБУ, подразделениями Службы внешней разведки; персонально-первичный – учет данных по фактическому месту жительства. Такой учет проводят исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов при отсутствии в населенном пункте ТЦК и СП;

– учет данных по фактическому месту жительства. Такой учет проводят исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов при отсутствии в населенном пункте ТЦК и СП; персональный – учет по месту работы, службы или учебы. Возлагается на уполномоченных работников организаций, предприятий, учебных заведений.

В период мобилизации и военного положения:

общий воинский учет - для всех военнообязанных и резервистов;

- для всех военнообязанных и резервистов; специальный воинский учет - для граждан, которые имеют бронь от предприятия, организации, государственных органов.

Кому нужно становиться на воинский учет

Персонально-первичному (по месту жительства) и персональному (по месту работы/учебы) воинскому учету подлежат граждане Украины:

призывники от 16 до 27 лет (с года достижения ими 17-летнего возраста);

военнообязанные и резервисты, которые не достигли граничного возраста пребывания в запасе;

женщины-медики и фармацевты;

женщины, которые имеют профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности (перечень утвержден Минобороны) - по собственному желанию.

Стоит отметить, что взятие на персонально-первичный и персональный учет происходит только после постановки лица на воинский учет в соответствующих ТЦК и СП. Это же касается и снятия с учета.

Персонально-первичный и персональный учет граждан, прибывших с временно оккупированных территорий Украины, осуществляется после взятия таких лиц на учет ВПЛ и воинский учет в ТЦК и СП по месту временной регистрации.

Призывники, военнообязанные и резервисты в случае изменения адреса или других персональных данных обязаны в срок 7 дней лично уведомить об этом ТЦК и СП (в дальнейшем появится возможность вносить данные через портал "Дия").

Порядок ведения учета

Нововведения в правилах воинского учета предусматривают:

трудоустройство и поступление на учебу военнообязанных возможно только при подтверждении информации о взятии на воинский учет (наличие военного билета, удостоверения о приписке к призывному участку);

руководители предприятий, организаций, учебных заведений должны в срок 7 дней с поступления военнообязанного на работу (учебу) уведомлять об этом ТЦК и СП ;

работодатели обязаны оповещать сотрудников о вызове в ТЦК и СП по повестке и обеспечивать их своевременную явку туда;

ежегодно до 1 декабря ответственные лица на предприятиях, в учреждениях образования должны подавать в ТЦК и СП списки граждан, подлежащих приписке к призывным участкам ;

органы местного самоуправления обязаны выявлять военнообязанных , которые проживают на территории населенного пункта, но не состоят у них на учете, направлять таких граждан в ТЦК и СП;

Центры занятости должны подавать в ТЦК и СП информацию о безработных военнообязанных в срок 7 дней с дня регистрации лица в Центре занятости;

сверка данных первичного учета военнообязанных может проходить путем обхода дворов по распоряжению сельского, поселкового, городского головы.

Единый реестр военнообязанных

Для сбора, обработки и хранения информации о военнообязанных создается система воинского учета - Единый государственный реестр призывников, военнообязанных, резервистов.

Его наполнение осуществляют уполномоченные работники ТЦК и СП, органы СБУ, Службы внешней разведки.

Новым Порядком воинского учета предусматривается создание механизма взаимодействия Единого реестра военнообязанных с другими государственными базами данных. Это позволит актуализировать информацию о лице, например, при переезде, смене личных данных.

Призывник, военнообязанный, резервист сможет самостоятельно внести данные в Единый реестр черед портал "Дия" при регистрации места жительства. Этот механизм будет утвержден Министерством обороны дополнительно.

Воинский учет женщин

воинскому учету в Украине подлежат женщины, получившие образование по медицинской и фармацевтической специальностям ;

заведения образования, которые осуществляют подготовку женщин-медиков и фармацевтов, за 2 месяца до завершения обучения представляют список таких женщин в ТЦК и СП для оформления временного удостоверения военнообязанной;

в срок 7 суток со дня получения временного удостоверения женщине следует прибыть в ТЦК и СП по зарегистрированному месту жительства для взятия на воинский учет;

взятие женщины на учет военнообязанных осуществляется после определения ее пригодности к военной службе и внесения персональных данных в Единый государственный реестр;

женщины с медицинским образованием не состоявшие на воинском учете до утверждения нового Порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года ;

нетрудоустроенные женщины могут самостоятельно прибыть в соответствующий ТЦК и СП с целью взятия их на воинский учет;

женщины, имеющие профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, согласно перечню Минобороны, берутся на воинский учет по собственному желанию.

Воинский учет за границей

Воинский учет украинцев, которые находятся за границей более 3-х месяцев, возлагается на дипломатические ведомства. В обязанности данных учреждений входит:

ведение воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете;

способствование возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и в военное время ;

информирование в срок 7 дней о постановке (снятии) на консульский учет соответствующие ТЦК и СП по прошлому месту регистрации лица;

информирование граждан призывного возраста, которые находятся на временном консульском учете, не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на срочную службу, о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу.

При этом призывники, военнообязанные и резервисты, выезжающие за границу сроком до 3-х месяцев, с воинского учета в Украине не снимаются.