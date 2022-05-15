Контрнаступление ВСУ в Харьковской области. Синегубов назвал первоочередные задачи

"Эта информация (об отодвигании оккупантов до границы с РФ, - ред.) отвечает действительности, однако сейчас мы назвать (освобожденные, - ред.) населенные пункты не можем, потому что идут активные боевые действия, военная операция непосредственно, чтобы не помешать вооруженным силам, нашим планам. Однако, мы должны сделать все, чтобы враг вышел с севера нашей области и далее уже будем двигаться на освобождение других территорий", - сказал руководитель области.

По его словам, момент перехода к контрнаступлению был переломным, поскольку защитники отодвинули вражеские силы, чем уменьшили количество обстрелов по Харькову.



"Переломный момент для нас лично наступил тогда, когда наши воины ценой своей жизни выгрызали и возвращали каждый метр нашей территории, и у нас где-то 2-3 недели назад стала относительная тишина. У нас еще есть риски артобстрелов, ракетных обстрелов из реактивных систем залпового огня по городу Харькову. Вот это я считаю переломный момент, когда наши военные начали контратаковать и освобождать наши территории", - добавил Синегубов.

Также он отметил, что Харьковская область является стратегическим направлением, поскольку РФ планирует таким образом создать "коридор" на Луганскую и Донецкую области, чтобы увеличить там военное присутствие.

"Наша задача выбить его (врага, - ред.) оттуда, фактически перерезав ту артерию, по которой идет логистика к этим областям. Кроме того, враг очень четко понимает, что как только мы дадим слабину хоть на любом направлении, то он сразу этим воспользуется. Мы понимаем, что надежды взять Харьков, Харьковскую область он не оставляет", - подчеркнул глава ОВА.