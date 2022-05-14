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Россияне пытаются остановить продвижение ВСУ к госгранице в Харьковской области, - СтратКом

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Харьковская область, Суббота 14 мая 2022 18:42
Россияне пытаются остановить продвижение ВСУ к госгранице в Харьковской области, - СтратКом Фото: Украинский воин рядом с уничтоженной техникой РФ (t.me/zsuwar)
Автор: Антон Федорцив

Войска РФ в Харьковской области сосредоточились на недопущении выхода Вооруженных сил Украины на линию государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Управления стратегических коммуникаций в Facebook.

Российские оккупанты пытаются удержать позиции в регионе. Главная задача – не дать украинским войскам восстановить контроль над границей.

"На Харьковском направлении кафиры основные усилия сосредоточили на удержании занимаемых позиций, контроле маршрутов поставок по автодорогам на север и восток от города Харькова, а также недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы", – говорится в сообщении.

Ранее Харьковская областная прокуратура объявила подозрения двум командирам армии РФ. Они отдали приказы обстреливать Харьковскую область.

Напомним, что Харьковская ОВА объявила о контрнаступлении Вооруженных сил на Изюмском направлении.

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