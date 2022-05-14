Россияне пытаются остановить продвижение ВСУ к госгранице в Харьковской области, - СтратКом

Фото: Украинский воин рядом с уничтоженной техникой РФ (t.me/zsuwar)

Войска РФ в Харьковской области сосредоточились на недопущении выхода Вооруженных сил Украины на линию государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Управления стратегических коммуникаций в Facebook.

Российские оккупанты пытаются удержать позиции в регионе. Главная задача – не дать украинским войскам восстановить контроль над границей. "На Харьковском направлении кафиры основные усилия сосредоточили на удержании занимаемых позиций, контроле маршрутов поставок по автодорогам на север и восток от города Харькова, а также недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы", – говорится в сообщении. Ранее Харьковская областная прокуратура объявила подозрения двум командирам армии РФ. Они отдали приказы обстреливать Харьковскую область.