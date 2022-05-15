Россия ударила по Чугуеву под Харьковом: двое раненых, среди них - ребенок

Российские оккупанты вчера в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В результате атаки на поселок Чугуев были ранены два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Два человека получили ранения в результате обстрела Чугуева за прошедшие сутки, среди них 15-летний ребенок. По городу Харькову фиксируем относительную тишину, обстрелов самого города не было. Враг продолжает наносить удары по области, в частности, пострадал Чугуев, там два человека получили ранения, один из них - 15-летний ребенок", - рассказал Синегубов.

По его словам, в Золочевском районе было неспокойно, Изюмский направление остается самой горячей точкой, где поблизости Барвенково враг "постоянно проверяет" наши ВСУ.

"Пытается их прорвать, но успеха не имел, имеет потери среди своей живой силы", - отметил глава ОВА.

Напомним, недавно Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении двум командирам российской армии, которые приказывали обстреливать область.

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