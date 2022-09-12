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Контрнаступление в Харьковской области. ВСУ уничтожили вражеской техники на 700 млн долларов, - Forbes

Фото: ВСУ уничтожили вражеской техники на 700 млн долларов меньше чем за неделю (facebook.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные меньше чем за неделю уничтожили техники российских оккупантов на сумму 670 млн долларов. Значительное количество было уничтожено в ходе контрнаступления в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

По данным Генерального штаба, в течение 6-11 сентября, украинские защитники уничтожили 2850 захватчиков и 590 единиц техники. Отмечается, что большая часть техники была уничтожена в ходе контрнаступления в Харьковской области, однако какая именно установить трудно.

Потери оккупантов составили 86 танков и 158 боевых бронированных машин, 106 артиллерийских систем, 159 автомобилей и 46 единиц другой техники.

Сообщается, что самая дорогая потеря россиян - комплекс радиоэлектронной борьбы "Москва-1" (57 млн долларов), который был уничтожен в Запорожской области. В Харьковской области захватчики потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34 (36 млн долларов) и контрбатарейную радиолокационную систему "Зоопарк-1М" (25 млн долларов).

Также отмечено, что не вся утраченная окупнатами техника была уничтожена. По данным аналитического проекта Oryx, с 6 по 10 сентября ВСУ захватили 129 единиц техники, которую Forbes оценивает в 104 млн долларов, в том числе девять гаубиц Мста-С и Мста-Б на сумму свыше 43 млн долларов.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские защитники освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

В Харьковской области было деокуповано уже около 40 населенных пунктов.

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