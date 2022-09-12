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Контрнаступ в Харківській області. ЗСУ знищили ворожої техніки на 700 млн доларів, - Forbes

Фото: ЗСУ знищили ворожої техніки на 700 млн доларів менше ніж за тиждень (facebook.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові менше ніж за тиждень знищили техніки російських окупантів на суму 670 млн доларів. Значну кількість було знищено в ході контрнаступу у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

За даними Генерального штабу, протягом 6-11 вересня, українські захисники знищили 2850 загарбників та 590 одиниць техніки. Зазначається, що велику частину техніки було знищено в ході контрнаступу у Харківській області, проте яку саме встановити важко.

Втрати окупантів становили 86 танків та 158 бойових броньованих машин, 106 артилерійських систем, 159 автомобілів та 46 одиниць іншої техніки.

Повідомляється, що найдорожча втрата росіян - комплекс радіоелектронної боротьби "Москва-1" (57 млн доларів), який було знищено у Запорізькій області. У Харківській області загарбники втратили винищувач-бомбардувальник Су-34 (36 млн доларів) та контрбатарейну радіолокаційну систему "Зоопарк-1М" (25 млн доларів).

Також зазначено, що не всю втрачену окупнатами техніку було знищено. За даними аналітичного проєкту Oryx, з 6 по 10 вересня ЗСУ захопили 129 одиниць техніки, яку Forbes оцінює у 104 млн доларів, у тому числі дев’ять гаубиць Мста-С та Мста-Б на суму понад 43 млн доларів.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

У Харківській області було деокуповано вже близько 40 населених пунктів.

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