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Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ

Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (facebook com ganna maliar)
Автор: Валерия Полищук

Бои продолжаются на северо-востоке Харьковской области Украины. Украинские войска добиваются хороших успехов, потому что их силы высоко мотивированы, а операция хорошо спланирована.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Целью является освобождение Харьковской области и далее - всех территорий, оккупированных РФ. Бои продолжаются в Харьковской области. Пока рано говорить о том, что над Харьковской областью установлен полный контроль", - сказала она.

Маляр добавила, что Украина приняла решение продолжать операцию в Харьковской области в связи с достигнутыми успехами.

"Наша сила заключается в том, что мы очень мотивированы и тщательно планируем операции", - заявила она.

Напомним, ранее Маляр сообщила, что украинские защитники освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

В Харьковской области было деоккуповано уже около 40 населенных пунктов.

Кроме того, по данным Forbes, украинские военные меньше чем за неделю уничтожили техники российских оккупантов на сумму 670 млн долларов.

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