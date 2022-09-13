Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ

"Метою є звільнення Харківської області і далі - всіх територій, окупованих РФ. Бої тривають в Харківській області. Поки рано говорити про те, що над Харківською областю встановлено повний контроль", - сказала вона.

Маляр додала, що Україна прийняла рішення продовжувати операцію в Харківській області у зв'язку з досягнутими успіхами.

"Наша сила полягає в тому, що ми дуже мотивовані і ретельно плануємо операції", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше Маляр повідомила, що українські захисники звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

У Харківській області було деокуповано вже близько 40 населених пунктів.

Крім того, за даними Forbes, українські військові менше ніж за тиждень знищили техніки російських окупантів на суму 670 млн доларів.

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