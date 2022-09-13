RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ

Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (facebook com ganna maliar)
Автор: Валерія Поліщук

Бої тривають на північному сході Харківської області України. Українські війська домагаються хороших успіхів, тому що їх сили високо мотивовані, а операція добре спланована.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Метою є звільнення Харківської області і далі - всіх територій, окупованих РФ. Бої тривають в Харківській області. Поки рано говорити про те, що над Харківською областю встановлено повний контроль", - сказала вона.

Маляр додала, що Україна прийняла рішення продовжувати операцію в Харківській області у зв'язку з досягнутими успіхами.

"Наша сила полягає в тому, що ми дуже мотивовані і ретельно плануємо операції", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше Маляр повідомила, що українські захисники звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

У Харківській області було деокуповано вже близько 40 населених пунктів.

Крім того, за даними Forbes, українські військові менше ніж за тиждень знищили техніки російських окупантів на суму 670 млн доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України