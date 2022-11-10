Контрнаступ ЗСУ. Кім закликав не поспішати повертатися на звільнені території півдня

Попри успішний контрнаступ наших героїв на півдні, цивільним поки що зарано повертатися до своїх населених пунктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Багато новин хороших. Ми готуємося до відновлення електрики, тепла, до гуманітарної допомоги. Однак, продовжуємо мовчати, бо це справа військових. Жодні групи, делегації, журналісти не допускаються до звільнених сіл, бо там є небезпека. Там треба провести фільтрацію і купу всього", - заявив Кім.

За словами голови Миколаївської ОВА, усім цивільним, які виїхали зі Снігурівки та інших населених пунктів - поки що зарано повертатися.

Водночас повернутися на звільнені території незабаром зможуть працівники комунальних служб. Як відзначив Кім, для цього необхідно спершу звернутися до своїх керівників.

"Ті хто працював на комунальні служби - зв'язуйтеся зі своїми керівниками, бо ми готуємо повернення туди всього адміністративного персоналу, щоб звільнені населені пункти працювали повноцінно. Тому, хто бажає повернутися - повертатися треба на роботу", - додав Кім.