ua ru
Чт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Контрнаступление ВСУ. Ким призвал не торопиться возвращаться на освободившиеся территории юга

Новина українською →
Четверг 10 ноября 2022 17:19
Контрнаступление ВСУ. Ким призвал не торопиться возвращаться на освободившиеся территории юга Фото: Виталий ком, глава Николаевской ОВА (nikvesti)
Автор: Сергей Пышкин

Несмотря на успешное контрнаступление наших героев на юге, гражданским пока рано возвращаться в свои населенные пункты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Многие новости хорошие. Мы готовимся к восстановлению электричества, тепла, к гуманитарной помощи. Однако, продолжаем молчать, потому что это дело военных. Никакие группы, делегации, журналисты не допускаются к освобожденным селам, потому что там есть опасность. Там нужно провести фильтрацию и кучу всего", - заявил Ким.

По словам главы Николаевской ОВА, всем гражданским, выехавшим из Снигиревки и других населенных пунктов - пока рано возвращаться.

В то же время вернуться на освобожденные территории вскоре смогут работники коммунальных служб. Как отметил Ким, для этого необходимо сначала обратиться к своим руководителям.

"Те, кто работал на коммунальные службы - связывайтесь со своими руководителями, потому что мы готовим возвращение туда всего административного персонала, чтобы освобожденные населенные пункты работали полноценно. Тому, кто желает вернуться - возвращаться надо на работу", - добавил Ким.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские военные сообщили об освобождении Снигиревки. Воины обнародовали видео из населенного пункта.

Как отметил Ким, Николаев уже начал готовить гуманитарную помощь Снигиревке в виде запасов пищи, терминалов Starlink и генераторов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Николаевская область Война в Украине
NEWS
Дальнобойные ракеты в Украине? Байден сделал заявление о HIMARS
Дальнобойные ракеты в Украине? Байден сделал заявление о HIMARS
DAILY
Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа