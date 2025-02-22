На контрасті з Трампом. Келлог відповів, яким має бути мир та на чиєму боці США

Спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог запевнив, що США на боці України. За його словами, будь-яка угода з РФ має гарантувати, що нової війни не буде.

Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на Келлога, якого цитує Sky News.

Келлог напередодні відвідав військовий госпіталь в Ірпені під Києвом, де поспілкувався з пораненими українськими військовими. Спецпредставник США у своєму X (Twitter) назвав свій візит до госпіталю "емоційним".

"Ось чому президент Трамп абсолютно правий щодо припинення цієї війни. Вбивства мають припинитися", - написав Кіт Келлог.

Як пише Sky News, риторика Келлога різко відрізнялася від заяв президента США Дональда Трампа про війну РФ проти України.

Один з поранених українських бійців запитав Келлога, "чи можемо ми довіряти Росії" під час переговорів. Келлог відповів, що "всі війни закінчуються переговорами, остаточна перемога на полі бою досягається дипломатією, і сьогоднішній світ не є винятком".

"Чи можете ви довіряти людям, які з вами, і бути впевненими, що вони з вами? Це наче якби ви поставили глибше запитання: ви з нами? І відповідь: так, ми з вами", - заявив спецпредставник США.

Келлог також заявив, що мета будь-якої мирної угоди з Росією полягає в тому, щоб не допустити нової війни в майбутньому.