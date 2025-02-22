На контрасте с Трампом. Келлог ответил, каким должен быть мир и на чьей стороне США

Спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заверил, что США на стороне Украины. По его словам, любое соглашение с РФ должно гарантировать, что новой войны не будет.

Об этом сообщает РБК-УКраина со ссылкой на Келлога, которого цитирует Sky News.

Келлог накануне посетил военный госпиталь в Ирпени под Киевом, где пообщался с ранеными украинскими военными. Спецпредставитель США в своем X (Twitter) назвал свой визит в госпиталь "эмоциональным".

"Вот почему президент Трамп абсолютно прав относительно прекращения этой войны. Убийства должны прекратиться", - написал Кит Келлог.

Как пишет Sky News, риторика Келлога резко отличалась от заявлений президента США Дональда Трампа о войне РФ против Украины.

Один из раненых украинских бойцов спросил Келлога, "можем ли мы доверять России" во время переговоров. Келлог ответил, что "все войны заканчиваются переговорами, окончательная победа на поле боя достигается дипломатией, и сегодняшний мир не является исключением".

"Можете ли вы доверять людям, которые с вами, и быть уверенными, что они с вами? Это как если бы вы задали более глубокий вопрос: вы с нами? И ответ: да, мы с вами", - заявил спецпредставитель США.

Келлог также заявил, что цель любого мирного соглашения с Россией заключается в том, чтобы не допустить новой войны в будущем.